Игрок "Ростова": в первом круге не удалось обыграть "Локомотив", постараемся исправиться

"С "Локомотивом" будет хорошая игра, у обеих команд есть хорошая мотивация. Мы играем дома, это преимущество, и хочется выиграть. В первом круге не удалось обыграть "Локомотив", постараемся исправиться", - сказал Семенчук "Матч ТВ".
Матч 17-го тура РПЛ между "Ростовом" и "Локомотивом" состоится завтра, 30 ноября. Встреча пройдет на "Ростов Арене". Стартовый свисток прозвучит в 16:30 по московскому времени.
Прошлый матч клубов в чемпионате состоялся 23 августа и завершился вничью со счетом 3:3.
На данный момент "Ростов" находится на десятом месте в РПЛ, набрав 18 очков. "Локомотив" занимает четвертую строчку с 31 баллом в своем активе.
