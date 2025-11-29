Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Акрон
0 - 2 0 2
Нижний НовгородПерерыв
ЦСКА
16:30
ОренбургНе начат
Балтика
19:30
СпартакНе начат

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Сокол
0 - 2 0 2
СКА-ХабаровскЗавершен
Чайка
0 - 0 0 0
Уфа2 тайм
Волга Ул
0 - 0 0 0
Урал2 тайм

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Брентфорд
18:00
БернлиНе начат
Манчестер Сити
18:00
ЛидсНе начат
Сандерленд
18:00
БорнмутНе начат
Эвертон
20:30
НьюкаслНе начат
Тоттенхэм
23:00
ФулхэмНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Мальорка
16:00
ОсасунаНе начат
Барселона
18:15
АлавесНе начат
Леванте
20:30
АтлетикНе начат
Атлетико
23:00
ОвьедоНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Парма
17:00
УдинезеНе начат
Дженоа
17:00
ВеронаНе начат
Ювентус
20:00
КальяриНе начат
Милан
22:45
ЛациоНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Унион
17:30
ХайденхаймНе начат
Вердер
17:30
КельнНе начат
Бавария
17:30
Санкт-ПаулиНе начат
Хоффенхайм
17:30
АугсбургНе начат
Байер
20:30
Боруссия ДНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2025/26
Монако
19:00
ПСЖНе начат
Париж
21:00
ОсерНе начат
Марсель
23:05
ТулузаНе начат

Игрок "Ростова": в первом круге не удалось обыграть "Локомотив", постараемся исправиться

Футболист "Ростова" Давид Семенчук высказался о предстоящем матче команды против "Локомотива" в 17-м туре РПЛ.
Фото: ФК "Локомотив"
"С "Локомотивом" будет хорошая игра, у обеих команд есть хорошая мотивация. Мы играем дома, это преимущество, и хочется выиграть. В первом круге не удалось обыграть "Локомотив", постараемся исправиться", - сказал Семенчук "Матч ТВ".

Матч 17-го тура РПЛ между "Ростовом" и "Локомотивом" состоится завтра, 30 ноября. Встреча пройдет на "Ростов Арене". Стартовый свисток прозвучит в 16:30 по московскому времени.

Прошлый матч клубов в чемпионате состоялся 23 августа и завершился вничью со счетом 3:3.

На данный момент "Ростов" находится на десятом месте в РПЛ, набрав 18 очков. "Локомотив" занимает четвертую строчку с 31 баллом в своем активе.

