Тренер "Пари НН" Шпилевский: команда находится не на своем месте. Я вижу ежедневное развитие

"Логичный исход, команда находится не на своем месте. Кто бы что ни писал и ни говорил, я вижу ежедневное развитие команды. Всегда был вопрос, забьем ли мы наконец первыми, чтобы ребята почувствовали, что такое радость от забитого мяча, от того, что выходишь вперед. Сегодня было много шансов, фантастически играли в первом тайме", - приводит слова Шпилевского "Матч ТВ".
Сегодня, 29 ноября, "Пари НН" одержал выездную победу над тольяттинским "Акроном" в 17 туре Российской Премьер-Лиги со счетом 2:1. Забитыми мячами в составе нижегородцев отметились Даниил Лесовой и Хуан Боселли, в составе тольяттинцев - Артем Дзюба.
Отметим, что команда Алексея Шпилевского в текущем сезоне впервые набрала очки в выездном матче чемпионата России. На данный момент нижегородцы занимают предпоследнее место в турнирной таблице РПЛ с 11 набранными очками, в активе "Пари НН" 3 победы и 2 ничьи.
Главный тренер "Пари НН" Алексей Шпилевский высказался о победе над "Акроном" в 17 туре РПЛ (2:1).
Фото: ФК "Пари НН"