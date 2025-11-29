Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Акрон
1 - 2 1 2
Нижний НовгородЗавершен
ЦСКА
2 - 0 2 0
Оренбург2 тайм
Балтика
19:30
СпартакНе начат

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Сокол
0 - 2 0 2
СКА-ХабаровскЗавершен
Чайка
1 - 1 1 1
УфаЗавершен
Волга Ул
0 - 0 0 0
УралЗавершен

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Манчестер Сити
1 - 0 1 0
Лидс1 тайм
Брентфорд
0 - 0 0 0
Бернли1 тайм
Сандерленд
0 - 2 0 2
Борнмут1 тайм
Эвертон
20:30
НьюкаслНе начат
Тоттенхэм
23:00
ФулхэмНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Мальорка
2 - 2 2 2
ОсасунаЗавершен
Барселона
0 - 1 0 1
Алавес1 тайм
Леванте
20:30
АтлетикНе начат
Атлетико
23:00
ОвьедоНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Парма
0 - 1 0 1
Удинезе2 тайм
Дженоа
2 - 1 2 1
Верона2 тайм
Ювентус
20:00
КальяриНе начат
Милан
22:45
ЛациоНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Унион
1 - 0 1 0
Хайденхайм1 тайм
Вердер
1 - 0 1 0
Кельн1 тайм
Бавария
1 - 1 1 1
Санкт-Паули1 тайм
Хоффенхайм
3 - 0 3 0
Аугсбург1 тайм
Байер
20:30
Боруссия ДНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2025/26
Монако
19:00
ПСЖНе начат
Париж
21:00
ОсерНе начат
Марсель
23:05
ТулузаНе начат

Тренер "Пари НН" Шпилевский: команда находится не на своем месте. Я вижу ежедневное развитие

Главный тренер "Пари НН" Алексей Шпилевский высказался о победе над "Акроном" в 17 туре РПЛ (2:1).
Фото: ФК "Пари НН"
"Логичный исход, команда находится не на своем месте. Кто бы что ни писал и ни говорил, я вижу ежедневное развитие команды. Всегда был вопрос, забьем ли мы наконец первыми, чтобы ребята почувствовали, что такое радость от забитого мяча, от того, что выходишь вперед. Сегодня было много шансов, фантастически играли в первом тайме", - приводит слова Шпилевского "Матч ТВ".

Сегодня, 29 ноября, "Пари НН" одержал выездную победу над тольяттинским "Акроном" в 17 туре Российской Премьер-Лиги со счетом 2:1. Забитыми мячами в составе нижегородцев отметились Даниил Лесовой и Хуан Боселли, в составе тольяттинцев - Артем Дзюба.

Отметим, что команда Алексея Шпилевского в текущем сезоне впервые набрала очки в выездном матче чемпионата России. На данный момент нижегородцы занимают предпоследнее место в турнирной таблице РПЛ с 11 набранными очками, в активе "Пари НН" 3 победы и 2 ничьи.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится