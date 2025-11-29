"После кубковой победы было понятно, что в первом тайме нам будет сложно. Мы увидели, что команда находится не на пределе, а за пределом. Восхищаюсь ребятами. Да, я злюсь, но они играли с полной самоотдачей. Да, они боролись, ошибались. Возможно, первый тайм был худшим", - приводит слова Челестини "Матч ТВ".
ЦСКА одержал домашнюю победу над "Оренбургом" в матче 17 тура чемпионата России со счетом 2:0. Забитыми мячами в этой встрече отметились Данила Хотулев (автогол) и Тамерлан Мусаев, который не забивал в Российской Премьер-Лиги с августа текущего года.
После 17 сыгранных туров команда Фабио Челестини лидирует в турнирной таблице российского чемпионата с 36 набранными очками. "Краснодар" располагается на второй строчке с 33 баллами в своем активе, однако у команды Мурада Мусаева есть игра в запасе. В 17 туре РПЛ "быки" сыграют на своем поле с самарскими "Крыльями Советов".
Челестини: ЦСКА находится не на пределе, а за пределом
Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини прокомментировал победу над "Оренбургом" (2:0) в 17 туре РПЛ.
Фото: ПФК ЦСКА