Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Акрон
1 - 2 1 2
Нижний НовгородЗавершен
ЦСКА
2 - 0 2 0
ОренбургЗавершен
Балтика
1 - 0 1 0
Спартак2 тайм

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Сокол
0 - 2 0 2
СКА-ХабаровскЗавершен
Чайка
1 - 1 1 1
УфаЗавершен
Волга Ул
0 - 0 0 0
УралЗавершен

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Манчестер Сити
3 - 2 3 2
ЛидсЗавершен
Брентфорд
3 - 1 3 1
БернлиЗавершен
Сандерленд
3 - 2 3 2
БорнмутЗавершен
Эвертон
0 - 3 0 3
Ньюкасл1 тайм
Тоттенхэм
23:00
ФулхэмНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Мальорка
2 - 2 2 2
ОсасунаЗавершен
Барселона
3 - 1 3 1
АлавесЗавершен
Леванте
0 - 2 0 2
Атлетик1 тайм
Атлетико
23:00
ОвьедоНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Парма
0 - 2 0 2
УдинезеЗавершен
Дженоа
2 - 1 2 1
ВеронаЗавершен
Ювентус
2 - 1 2 1
Кальяри2 тайм
Милан
22:45
ЛациоНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Унион
1 - 2 1 2
ХайденхаймЗавершен
Вердер
1 - 1 1 1
КельнЗавершен
Бавария
3 - 1 3 1
Санкт-ПаулиЗавершен
Хоффенхайм
3 - 0 3 0
АугсбургЗавершен
Байер
0 - 1 0 1
Боруссия Д1 тайм

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2025/26
Монако
1 - 0 1 0
ПСЖЗавершен
Париж
0 - 0 0 0
Осер1 тайм
Марсель
23:05
ТулузаНе начат

Челестини: ЦСКА находится не на пределе, а за пределом

Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини прокомментировал победу над "Оренбургом" (2:0) в 17 туре РПЛ.
Фото: ПФК ЦСКА
"После кубковой победы было понятно, что в первом тайме нам будет сложно. Мы увидели, что команда находится не на пределе, а за пределом. Восхищаюсь ребятами. Да, я злюсь, но они играли с полной самоотдачей. Да, они боролись, ошибались. Возможно, первый тайм был худшим", - приводит слова Челестини "Матч ТВ".

ЦСКА одержал домашнюю победу над "Оренбургом" в матче 17 тура чемпионата России со счетом 2:0. Забитыми мячами в этой встрече отметились Данила Хотулев (автогол) и Тамерлан Мусаев, который не забивал в Российской Премьер-Лиги с августа текущего года.

После 17 сыгранных туров команда Фабио Челестини лидирует в турнирной таблице российского чемпионата с 36 набранными очками. "Краснодар" располагается на второй строчке с 33 баллами в своем активе, однако у команды Мурада Мусаева есть игра в запасе. В 17 туре РПЛ "быки" сыграют на своем поле с самарскими "Крыльями Советов".

