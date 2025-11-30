Сегодня, 30 ноября, состоится матч "Краснодара" против самарских "Крыльев Советов" в рамках 17-го тура чемпионата России. Встреча пройдет на "Ozon Арене". Стартовый свисток прозвучит в 14:30 по московскому времени. Главным арбитром игры выступит Сергей Карасев.
Прямая трансляция матча будет доступна на телеканале "Матч Премьер", интернет-портал Rusfootball.info проведет текстовую трансляцию этой встречи.
На данный момент "Краснодар" занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 34 очка. "Крылья Советов" располагаются на одиннадцатой строчке с 17-ю баллами в своем активе.
"Краснодар" - "Крылья Советов": где и когда смотреть матч 17-го тура РПЛ
