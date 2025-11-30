Непомнящий: в условиях изоляции нам надо делать ставку на свои кадры

"Есть примеры "Балтики" и "Локомотива". Вот вам вектор развития. Сейчас многие спорят на тему лимита. Кто-то говорит, что и в интересах сборной России он тоже не нужен.
Но возьмите "Краснодар" и "Зенит" при нынешней формуле лимита. Сколько игроков эти клубы дают национальной сборной? По два человека из первой и второй команд чемпионата?! А если лимита не будет? Например, из ЦСКА и "Локо" вызывают по четыре-пять человек. Уже из "Балтики" стали приглашать ребят.
В условиях международной изоляции нам надо делать ставку на свои кадры, развивать их, давать больше шансов. Надо растить молодежь", — сказал Непомнящий в беседе со "Спорт-Экспрессом".
Напомним, российские футбольные клубы и сборные отстранены от официальных соревнований с марта 2022 года.
На данный момент клубы РПЛ могут заявлять на сезон не более 13 иностранных футболистов, а одновременно использовать на поле — не больше 8 легионеров. Со следующего сезона схема лимита будет изменена на "11 в заявке/6 на поле", еще через год — "10 в заявке/6 на поле", а с сезона 2028/2029 — "10 в заявке/5 на поле".
Футбольный тренер Валерий Непомнящий порассуждал на тему лимита на легионеров в Российской Премьер-Лиге.
Фото: ФК "Локомотив"