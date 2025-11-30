Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Краснодар
5 - 0 5 0
Крылья СоветовЗавершен
Ростов
0 - 0 0 0
Локомотив1 тайм
Ахмат
0 - 0 0 0
Динамо1 тайм
Зенит
19:00
РубинНе начат

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Енисей
0 - 0 0 0
РоторЗавершен
Спартак Кострома
17:00
ТорпедоНе начат
Арсенал Тула
17:00
НефтехимикНе начат
Факел
18:00
ЧелябинскНе начат

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Кристал Пэлас
1 - 2 1 2
Манчестер Юнайтед1 тайм
Астон Вилла
17:05
ВулверхэмптонНе начат
Ноттингем Форест
17:05
БрайтонНе начат
Вест Хэм
17:05
ЛиверпульНе начат
Челси
19:30
АрсеналНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Реал Сосьедад
0 - 1 0 1
Вильярреал1 тайм
Севилья
18:15
БетисНе начат
Сельта
20:30
ЭспаньолНе начат
Жирона
23:00
Реал МадридНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Лечче
2 - 1 2 1
ТориноЗавершен
Пиза
17:00
ИнтерНе начат
Аталанта
20:00
ФиорентинаНе начат
Рома
22:45
НаполиНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Гамбург
17:30
ШтутгартНе начат
Айнтрахт
19:30
ВольфсбургНе начат
Фрайбург
21:30
МайнцНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2025/26
Страсбург
17:00
БрестНе начат
Гавр
19:15
ЛилльНе начат
Лорьян
19:15
НиццаНе начат
Анже
19:15
ЛансНе начат
Лион
22:45
НантНе начат

Непомнящий: в условиях изоляции нам надо делать ставку на свои кадры

Футбольный тренер Валерий Непомнящий порассуждал на тему лимита на легионеров в Российской Премьер-Лиге.
Фото: ФК "Локомотив"
"Есть примеры "Балтики" и "Локомотива". Вот вам вектор развития. Сейчас многие спорят на тему лимита. Кто-то говорит, что и в интересах сборной России он тоже не нужен.

Но возьмите "Краснодар" и "Зенит" при нынешней формуле лимита. Сколько игроков эти клубы дают национальной сборной? По два человека из первой и второй команд чемпионата?! А если лимита не будет? Например, из ЦСКА и "Локо" вызывают по четыре-пять человек. Уже из "Балтики" стали приглашать ребят.

В условиях международной изоляции нам надо делать ставку на свои кадры, развивать их, давать больше шансов. Надо растить молодежь", — сказал Непомнящий в беседе со "Спорт-Экспрессом".

Напомним, российские футбольные клубы и сборные отстранены от официальных соревнований с марта 2022 года.

На данный момент клубы РПЛ могут заявлять на сезон не более 13 иностранных футболистов, а одновременно использовать на поле — не больше 8 легионеров. Со следующего сезона схема лимита будет изменена на "11 в заявке/6 на поле", еще через год — "10 в заявке/6 на поле", а с сезона 2028/2029 — "10 в заявке/5 на поле".

