Черчесов - об игре с "Динамо": есть нюансы в нашей тактике, надеюсь, они сработают

"Есть тактика, мы знаем, как соперник играет, видим их состав. Все оставили так, как тренировали в последние две недели. Есть нюансы в нашей тактике, надеюсь, они сработают", - сказал Черчесов в интервью "Матч ТВ".
Сегодня, 30 ноября "Ахмат" на своём поле принимает московское "Динамо". Стартовый свисток прозвучит в 16:30 по московскому времени.
Напомним, что у грозненцев сейчас серия из четырёх поражений подряд в чемпионате России. Последний раз "Ахмат" одержал победу 27 сентября над "Акроном" (3:0).
Подопечные Станислава Черчесова на данный момент занимают 12 позицию в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, имея в своём активе 16 очков.