"Хочу поблагодарить товарищей по команде и тренерский штаб. Также руководство, которое в меня верило. На протяжении всего чемпионата мы проделали хорошую работу, несмотря на те сомнения, которые были по поводу нас. Мы продолжали поддерживать концентрацию и фокус на том, что должны были сделать. Мы должны продолжать идти по этому пути", - сказал Кордоба в интервью "Матч ТВ".
Сегодня, 30 ноября "Краснодар" обыграл на своём поле "Крылья Советов" со счётом 5:0. Джон Кордоба отметился в игре забитым мячом и отдал голевую передачу. Также колумбиец стал лучшим бомбардиром в истории клуба с 69 голами. Он обошёл по этому показателю Фёдора Смолова. Ещё на счету Джона Кордобы 96 очков по показателю "гол плюс пас", и он обошёл предыдущего рекордсмена "быков" Жоазиньо.
На данный момент команда Мурада Мусаева лидирует в турнирной таблице РПЛ, имея в своём активе 37 набранных очков.
Кордоба рассказал о своих впечатлениях после того, как стал лучшим бомбардиром в истории клуба
Фото: ФК "Краснодар"