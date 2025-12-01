Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Сочи
19:30
Динамо МхНе начат

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Родина
19:00
КАМАЗНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Райо Вальекано
23:00
ВаленсияНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Болонья
22:45
КремонезеНе начат

Карпин - об игре сборной России в 2025 году: задумывали обыграть всех 10:0, но не получилось

Главный тренер сборной России Валерий Карпин ответил на вопрос о недостигнутых целях национальной команды в 2025 году.
Фото: РФС
- Что не получилось из того, что хотели, задумывали? Что значит "задумывали"? Задумывали обыграть всех 10:0, но не получилось. И что? Задумывали посмотреть футболистов против хороших соперников, и такие в этом году, слава богу, были, - приводит слова Карпина "РБ Спорт".

В 2025 году сборная России обыграла национальные команды Гренады (5:0), Замбии (5:0), Белоруссии (4:1 в гостях), Катара (4:1 в гостях), Ирана (2:1) и Боливии (3:0), сыграла на своём поле вничью с Нигерией (1:1), Иорданией (0:0) и Перу (1:1), а также уступила сборной Чили (0:2).

Самая крупная победа в истории сборной России была оформлена со счётом 11:0 и состоялась годом ранее - 15 ноября 2024 года в домашней игре с Брунеем.

