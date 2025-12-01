- Что не получилось из того, что хотели, задумывали? Что значит "задумывали"? Задумывали обыграть всех 10:0, но не получилось. И что? Задумывали посмотреть футболистов против хороших соперников, и такие в этом году, слава богу, были, - приводит слова Карпина "РБ Спорт".
В 2025 году сборная России обыграла национальные команды Гренады (5:0), Замбии (5:0), Белоруссии (4:1 в гостях), Катара (4:1 в гостях), Ирана (2:1) и Боливии (3:0), сыграла на своём поле вничью с Нигерией (1:1), Иорданией (0:0) и Перу (1:1), а также уступила сборной Чили (0:2).
Самая крупная победа в истории сборной России была оформлена со счётом 11:0 и состоялась годом ранее - 15 ноября 2024 года в домашней игре с Брунеем.
Карпин - об игре сборной России в 2025 году: задумывали обыграть всех 10:0, но не получилось
