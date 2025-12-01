Глава КДК Григорьянц: рассмотрим оскорбительное поведение Баринова в отношении болельщиков "Спартака"

- Рассмотрим оскорбительное поведение игрока "Локомотива" Баринова в отношении болельщиков "Спартака". Баринов приглашён на заседание, - приводит слова Григорьянца "Чемпионат".
26 ноября после ответного матча 1/4 финала верхней сетки плей-офф (Пути РПЛ) Кубка России между московскими "Локомотивом" и "Спартаком" (2:3, первый матч 1:3) произошла перебранка между капитаном "железнодорожников" полузащитником Дмитрием Бариновым и болельщиками в атрибутике красно-белых, которые показывали футболисту оскорбительные жесты.
Руководитель контрольно-дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц рассказал о предстоящем рассмотрении инцидента между капитаном "Локомотива" Дмитрием Бариновым и болельщиками "Спартака".
Фото: ФК "Локомотив"