Российская премьер-лига

2025/26
Сочи
19:30
Динамо Мх

Первая лига

2025/26
Родина
19:00
КАМАЗ

Чемпионат Испании. Примера

2024/25
Райо Вальекано
23:00
Валенсия

Чемпионат Италии. Серия А

2025/26
Болонья
22:45
Кремонезе

Глава КДК Григорьянц: рассмотрим оскорбительное поведение Баринова в отношении болельщиков "Спартака"

Руководитель контрольно-дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц рассказал о предстоящем рассмотрении инцидента между капитаном "Локомотива" Дмитрием Бариновым и болельщиками "Спартака".
Фото: ФК "Локомотив"
- Рассмотрим оскорбительное поведение игрока "Локомотива" Баринова в отношении болельщиков "Спартака". Баринов приглашён на заседание, - приводит слова Григорьянца "Чемпионат".

26 ноября после ответного матча 1/4 финала верхней сетки плей-офф (Пути РПЛ) Кубка России между московскими "Локомотивом" и "Спартаком" (2:3, первый матч 1:3) произошла перебранка между капитаном "железнодорожников" полузащитником Дмитрием Бариновым и болельщиками в атрибутике красно-белых, которые показывали футболисту оскорбительные жесты.

