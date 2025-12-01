Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Сочи
19:30
Динамо МхНе начат

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Родина
19:00
КАМАЗНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Райо Вальекано
23:00
ВаленсияНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Болонья
22:45
КремонезеНе начат

Думбия ответил на вопрос, когда ЦСКА станет чемпионом России

Экс-игрок ЦСКА Сейду Думбия ответил на вопрос, когда "армейцы" станут чемпионами России.
Фото: ПФК ЦСКА
"Когда ЦСКА в следующий раз станет чемпионом? Уже в этом сезоне. А почему нет? Все вполне реально. У команды отличный тренер — швейцарец, я наслышан про Челестини. У ЦСКА отличный коллектив", - сказал Думбия в интервью Sport24.

Сейду Думбия выступал за ЦСКА с 2010 по 2014 год, нападающий в составе "армейцев" становился трехкратным чемпионом России и двухкратным обладателем Кубка страны, а также завоевывал Суперкубок России.

Летом текущего года ЦСКА объявил об уходе Марко Николича с поста главного тренера - под его руководством клуб смог завоевать Кубок России и бронзовые медали чемпионата страны. Новым главным тренером стал Фабио Челестини, который ранее работал в ряде швейцарских клубов. После 17 сыгранных туров "армейцы" занимают 2 место в турнирной таблице РПЛ с 36 набранными очками и отстают от "Краснодара" на 1 балл.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 2
  • Нравится
  • +2
  • Не нравится