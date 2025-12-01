Матчи Скрыть

Агент Ракова рассказал, когда у нападающего запланирована операция

Владимир Кузьмичев, представляющий интересы нападающего "Крыльев Советов" Вадима Ракова, рассказал о состоянии здоровья своего клиента.
Фото: ФК "Крылья Советов"
"Раков выздоровел. Он болел, поэтому операцию перенесли. Сейчас Вадим уже поправился, сдал все анализы, и 3 декабря пройдет операция. Он в нормальном настроении. Понятно, что немного волнуется, но все будет хорошо", - цитирует Кузьмичева "РБ Спорт".

Вадим Раков перешел в самарские "Крылья Советов" из московского "Локомотива" в летнее трансферное окно на правах аренды. Нападающий провел за самарцев во всех турнирах 11 матчей и записал на свой счет 5 забитых мячей и 2 голевые передачи. Форвард восстанавливается после повреждения с ноября текущего года, также футболист был недоступен на протяжении всего сентября.

После 17 сыгранных туров команда Магомеда Адиева занимает 12 место в турнирной таблице РПЛ с 17 набранными очками в своем активе.

