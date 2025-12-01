Мостовой: Талалаев поймал звездную болезнь. Нужно его поставить на место и наказать

"Эмоции в футболе есть всегда. С Талалаевым это происходит не в первый раз. Он на этой волне с "Балтикой" поймал звездную (болезнь). Конечно, он перебарщивает, причем много раз уже. Нужно его поставить на место и наказать", - цитирует Мостового "Матч ТВ".
В 17 туре Российской Премьер-Лиги калининградская "Балтика" на домашнем стадионе одержала победу над московским "Спартаком" со счетом 1:0. Главный тренер калининградцев Андрея Талалаев был удален в первом тайме из-за эмоционального поведения и нецензурных высказываний в адрес арбитра.
После 17 сыгранных туров калининградцы занимают 5 место в турнирной таблице российского чемпионата с 32 набранными очками в своем активе. По итогам прошлого сезона команда Андрея Талалаева стала чемпионом Первой Лиги.
Экс-игрок сборной России Андрей Мостовой высказался о поведении главного тренера "Балтики" Андрея Талалаева.
Фото: ФК "Балтика"