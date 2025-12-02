Матчи Скрыть

Защитник ЦСКА не тренируется с командой перед матчем с "Краснодаром"

Аргентинский защитник ЦСКА Рамиро Ди Лусиано пропускает тренировку команды перед игрой 18 тура Российской Премьер-Лиги с "Краснодаром".
Фото: ПФК ЦСКА
Об этом сообщает "Матч ТВ". Причина отсутствия Ди Лусиано на тренировочном занятии не уточняется, однако с конца сентября он испытывает проблемы с коленом, из-за чего пропустил уже более двух месяцев.

Футболист перешел в ЦСКА из "Банфилда" в августе этого года за 1,15 млн евро. На данный момент в составе армейцев Рамиро провел всего 3 матча, в которых не отметился результативными действиями.

Контракт Ди Лусиано с ЦСКА рассчитан до 30 июня 2028 года, а его рыночную стоимость портал Transfermarkt оценивает в 1,2 млн евро.

Матч 18 тура РПЛ "Краснодар" — ЦСКА состоится в воскресенье, 7 декабря. Начало — в 19:00 мск.

