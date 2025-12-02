Матчи Скрыть

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Борнмут
22:30
ЭвертонНе начат
Фулхэм
22:30
Манчестер СитиНе начат
Ньюкасл
23:15
ТоттенхэмНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Барселона
23:00
АтлетикоНе начат

Кубок Италии

Новости
Ювентус
23:00
УдинезеНе начат

Кубок Германии

Новости
Боруссия М
20:00
Санкт-ПаулиНе начат
Герта
20:00
КайзерслаутернНе начат
РБ Лейпциг
23:00
МагдебургНе начат
Боруссия Д
23:00
БайерНе начат

Судебные приставы завели дело в отношении "Крыльев Советов" по долгу

Судебные приставы открыли исполнительно производство в отношении "Крыльев Советов" о взыскании долга.
Фото: ФК "Крылья Советов"
По данным "РИА Новости Спорт" со ссылкой на Банк исполнительных производств, самарский клуб должен погасит долг в размере 928 миллионов рублей.

Сообщается, что 1 декабря судебными приставами было открыто исполнительное производство в отношении "Крыльев Советов" на основании листа, выданного Арбитражным судом Москвы 6 ноября.

После 17 сыгранных туров РПЛ самарцы располагаются на 12 позиции в турнирной таблице, имея в своём активе 17 очков. Последнюю игру подопечные Магомеда Адиева проиграли на выезде "Краснодару" (0:5). Следующий матч "Крылья Советов" проведут в гостях против "Балтики". Игра пройдёт в воскресенье, 7 декабря. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени.

