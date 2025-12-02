Судебные приставы завели дело в отношении "Крыльев Советов" по долгу

По данным "РИА Новости Спорт" со ссылкой на Банк исполнительных производств, самарский клуб должен погасит долг в размере 928 миллионов рублей.
Сообщается, что 1 декабря судебными приставами было открыто исполнительное производство в отношении "Крыльев Советов" на основании листа, выданного Арбитражным судом Москвы 6 ноября.
После 17 сыгранных туров РПЛ самарцы располагаются на 12 позиции в турнирной таблице, имея в своём активе 17 очков. Последнюю игру подопечные Магомеда Адиева проиграли на выезде "Краснодару" (0:5). Следующий матч "Крылья Советов" проведут в гостях против "Балтики". Игра пройдёт в воскресенье, 7 декабря. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени.
Фото: ФК "Крылья Советов"