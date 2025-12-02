Игрок "Динамо" заявил, что команда хотела бы работать с Гусевым

- Он не только очень хороший тренер, но и замечательный человек, у нас всегда были прекрасные отношения. Мы бы хотели с ним работать, но решение будет за руководством. Футболистам же нужно выполнять свою работу при любом тренере.
Напомним, 17 ноября, Ролан Гусев вновь был назначен исполняющим обязанности главного тренера "Динамо" после ухода из клуба Валерия Карпина. Ранее российский специалист занимал эту должность в мае, после увольнения Марцела Лички.
В текущем сезоне крайний нападающий бело-гоулбых Муми Нгамале принял участие в 14 матчах чемпионата и Кубка России, забил один гол и сделал один ассист.
Источник: "Матч ТВ"
Фото: ФК "Динамо"