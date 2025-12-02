Матчи Скрыть

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Борнмут
0 - 0 0 0
Эвертон1 тайм
Фулхэм
0 - 1 0 1
Манчестер Сити1 тайм
Ньюкасл
23:15
ТоттенхэмНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Барселона
23:00
АтлетикоНе начат

Кубок Италии

Новости
Ювентус
23:00
УдинезеНе начат

Кубок Германии

Новости
Боруссия М
1 - 2 1 2
Санкт-ПаулиЗавершен
Герта
6 - 1 6 1
КайзерслаутернЗавершен
РБ Лейпциг
23:00
МагдебургНе начат
Боруссия Д
23:00
БайерНе начат

Игрок "Динамо" заявил, что команда хотела бы работать с Гусевым

Вингер "Динамо" Муми Нгамале признался, что команда хотела бы видеть Ролана Гусева главным тренером.
Фото: ФК "Динамо"
- Он не только очень хороший тренер, но и замечательный человек, у нас всегда были прекрасные отношения. Мы бы хотели с ним работать, но решение будет за руководством. Футболистам же нужно выполнять свою работу при любом тренере.

Напомним, 17 ноября, Ролан Гусев вновь был назначен исполняющим обязанности главного тренера "Динамо" после ухода из клуба Валерия Карпина. Ранее российский специалист занимал эту должность в мае, после увольнения Марцела Лички.

В текущем сезоне крайний нападающий бело-гоулбых Муми Нгамале принял участие в 14 матчах чемпионата и Кубка России, забил один гол и сделал один ассист.

Источник: "Матч ТВ"

