Генич назвал идеального тренера для "Спартака"

"Если бы меня спросили об идеальном тренере для "Спартака", то я назвал бы Владимира Ивича. Он знает, как подстроить команду под результат. "Спартаку" сейчас не до веселья. Шестое место — явно не то, болельщики заждались побед. Мы видим по примеру "Краснодара", что построил фундамент именно Ивич, а Мусаев это все грамотно сохранил и надстроил замечательно", — передает слова Генича "Чемпионат".
Владимир Ивич тренировал "Краснодар" с января 2023-го по март 2024 года. Под его руководством "быки" провели 48 матчей, в которых одержали 27 побед, 11 раз сыграли вничью и потерпели 10 поражений. С февраля этого года сербский специалист тренирует саудовский клуб "Аль-Айн".
11 ноября из "Спартака" был уволен Деян Станкович, исполняющим обязанности главного тренера команды назначили Вадима Романова.
