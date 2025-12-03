Матчи Скрыть

Английская премьер-лига

Бернли
22:30
Кристал ПэласНе начат
Арсенал
22:30
БрентфордНе начат
Брайтон
22:30
Астон ВиллаНе начат
Вулверхэмптон
22:30
Ноттингем ФорестНе начат
Лидс
23:15
ЧелсиНе начат
Ливерпуль
23:15
СандерлендНе начат

Кубок Италии

Аталанта
17:00
ДженоаНе начат
Наполи
20:00
КальяриНе начат
Интер
23:00
ВенецияНе начат

Чемпионат Испании. Примера

Атлетик
21:00
Реал МадридНе начат

Кубок Германии

Фрайбург
20:00
ДармштадтНе начат
Бохум
20:00
ШтутгартНе начат
Гамбург
22:45
ХольштайнНе начат
Унион
22:45
БаварияНе начат

Генич назвал идеального тренера для "Спартака"

Футбольный комментатор Константин Генич поделился мнением о том, какой специалист стал бы идеальным тренером для московского "Спартака".
Фото: "Коммент.Генич"
"Если бы меня спросили об идеальном тренере для "Спартака", то я назвал бы Владимира Ивича. Он знает, как подстроить команду под результат. "Спартаку" сейчас не до веселья. Шестое место — явно не то, болельщики заждались побед. Мы видим по примеру "Краснодара", что построил фундамент именно Ивич, а Мусаев это все грамотно сохранил и надстроил замечательно", — передает слова Генича "Чемпионат".

Владимир Ивич тренировал "Краснодар" с января 2023-го по март 2024 года. Под его руководством "быки" провели 48 матчей, в которых одержали 27 побед, 11 раз сыграли вничью и потерпели 10 поражений. С февраля этого года сербский специалист тренирует саудовский клуб "Аль-Айн".

11 ноября из "Спартака" был уволен Деян Станкович, исполняющим обязанности главного тренера команды назначили Вадима Романова.

