Агент Жубала высказался о возможном уходе защитника из "Краснодара"

Футбольный агент Леонардо Корначини, представляющий интересы защитника "Краснодара" Жубала, высказался о будущем своего клиента.
Фото: ФК "Краснодар"
"Нет новостей о его возможном уходе из "Краснодара". Он только вернулся на поле после повреждения. Конечно, есть заинтересованные в нем клубы, но пока что ничего конкретного нет", - цитирует агента "СЭ".

Жубал перешел в "Краснодар" в летнее трансферное окно, ранее центральный защитник выступал за французский "Осер". В текущем сезоне бразилец провел за южан во всех турнирах 10 матчей и отметился 1 забитым мячом.

Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 32-летнего футболиста в 2,5 миллиона евро, контракт игрока с "быками" рассчитан до лета 2027 года.

