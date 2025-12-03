Агент Жубала высказался о возможном уходе защитника из "Краснодара"

"Нет новостей о его возможном уходе из "Краснодара". Он только вернулся на поле после повреждения. Конечно, есть заинтересованные в нем клубы, но пока что ничего конкретного нет", - цитирует агента "СЭ".
Жубал перешел в "Краснодар" в летнее трансферное окно, ранее центральный защитник выступал за французский "Осер". В текущем сезоне бразилец провел за южан во всех турнирах 10 матчей и отметился 1 забитым мячом.
Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 32-летнего футболиста в 2,5 миллиона евро, контракт игрока с "быками" рассчитан до лета 2027 года.
Футбольный агент Леонардо Корначини, представляющий интересы защитника "Краснодара" Жубала, высказался о будущем своего клиента.
Фото: ФК "Краснодар"