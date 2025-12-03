"Зениту" повезло". Радимов - о матче против "Рубина"

- Я думаю, что, конечно, "Зениту" в какой-то степени повезло. Если бы "Рубин" первый забил, реализовал эти два убойных момента в конце первого тайма, то "Зенит", наверное, этот матч бы не выиграл ни за что. Больше того, я думаю, он бы проиграл. Но это футбол, такая история: и тут игрой меньше — тремя очками больше. И "Зенит" в одном очке от лидера. Но да, был тяжелейший матч, "Рубин" очень организован.
Матч между "Зенитом" и казанским "Рубином" состоялся в минувшее воскресенье, 30 ноября, в рамках 17-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча проходила на стадионе "Газпром Арена" и завершилась победой сине-бело-голубых с минимальным счетом 1:0. Хозяева поля забили после единственного удара в створ ворот гостей. Победным голом на 69-й минуте игры отличился центральный защитник Нино.
Петербургская команда набрала 36 очков и за тур до перерыва чемпионата на зимнюю паузы занимает третье место в турнирной таблице, отставая от первой строчки лишь на один балл.
Источник: "РБ Спорт"