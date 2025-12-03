Матчи Скрыть

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Бернли
22:30
Кристал ПэласНе начат
Арсенал
22:30
БрентфордНе начат
Брайтон
22:30
Астон ВиллаНе начат
Вулверхэмптон
22:30
Ноттингем ФорестНе начат
Лидс
23:15
ЧелсиНе начат
Ливерпуль
23:15
СандерлендНе начат

Кубок Италии

Новости
Аталанта
4 - 0 4 0
ДженоаЗавершен
Наполи
0 - 0 0 0
Кальяри1 тайм
Интер
23:00
ВенецияНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Атлетик
21:00
Реал МадридНе начат

Кубок Германии

Новости
Фрайбург
0 - 0 0 0
Дармштадт1 тайм
Бохум
0 - 0 0 0
Штутгарт1 тайм
Гамбург
22:45
ХольштайнНе начат
Унион
22:45
БаварияНе начат

"Зениту" повезло". Радимов - о матче против "Рубина"

Экс-капитан "Зенита" Владислав Радимов прокомментировал результат матча 17-го тура РПЛ с "Рубином".
Фото: ФК "Зенит"
- Я думаю, что, конечно, "Зениту" в какой-то степени повезло. Если бы "Рубин" первый забил, реализовал эти два убойных момента в конце первого тайма, то "Зенит", наверное, этот матч бы не выиграл ни за что. Больше того, я думаю, он бы проиграл. Но это футбол, такая история: и тут игрой меньше — тремя очками больше. И "Зенит" в одном очке от лидера. Но да, был тяжелейший матч, "Рубин" очень организован.

Матч между "Зенитом" и казанским "Рубином" состоялся в минувшее воскресенье, 30 ноября, в рамках 17-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча проходила на стадионе "Газпром Арена" и завершилась победой сине-бело-голубых с минимальным счетом 1:0. Хозяева поля забили после единственного удара в створ ворот гостей. Победным голом на 69-й минуте игры отличился центральный защитник Нино.

Петербургская команда набрала 36 очков и за тур до перерыва чемпионата на зимнюю паузы занимает третье место в турнирной таблице, отставая от первой строчки лишь на один балл.

Источник: "РБ Спорт"

