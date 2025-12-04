Матчи Скрыть

"Балтика" оштрафована за неподобающее поведение по итогам матча со "Спартаком"

Председатель КДК РФС Артур Григорьянц сообщил о решении оштрафовать калининградцев по итогам 17-го тура РПЛ.
Фото: РПЛ
"Болельщики "Балтики" скандировали оскорбительные выражения в адрес судьи. Штраф - 20 тысяч рублей. Также "Балтика" оштрафована на 100 тысяч рублей за неподобающее поведение команды", - цитирует Григорьянца "Чемпионат".

Матч 17-го тура Российской Премьер-Лиги между калининградской "Балтикой" и московским "Спартаком" состоялся 29 ноября. Игра проходила на "Ростех Арене" и завершилась минимальной победой хозяев поля со счетом 1:0. Победный мяч на 60-й минуте встречи забил полузащитник балтийцев Николай Титков.

Напомним, с 30-й минуты калининградская команда играла в меньшинстве. Также арбитр матча Кирилл Левников удалил главного тренера "Балтики" Андрея Талалаева.

