"Болельщики "Балтики" скандировали оскорбительные выражения в адрес судьи. Штраф - 20 тысяч рублей. Также "Балтика" оштрафована на 100 тысяч рублей за неподобающее поведение команды", - цитирует Григорьянца "Чемпионат".
Матч 17-го тура Российской Премьер-Лиги между калининградской "Балтикой" и московским "Спартаком" состоялся 29 ноября. Игра проходила на "Ростех Арене" и завершилась минимальной победой хозяев поля со счетом 1:0. Победный мяч на 60-й минуте встречи забил полузащитник балтийцев Николай Титков.
Напомним, с 30-й минуты калининградская команда играла в меньшинстве. Также арбитр матча Кирилл Левников удалил главного тренера "Балтики" Андрея Талалаева.
"Балтика" оштрафована за неподобающее поведение по итогам матча со "Спартаком"
Председатель КДК РФС Артур Григорьянц сообщил о решении оштрафовать калининградцев по итогам 17-го тура РПЛ.
Фото: РПЛ