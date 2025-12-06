Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Ростов
14:00
РубинНе начат
Спартак
16:45
ДинамоНе начат
Зенит
19:30
АкронНе начат

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Астон Вилла
15:30
АрсеналНе начат
Эвертон
18:00
Ноттингем ФорестНе начат
Борнмут
18:00
ЧелсиНе начат
Ньюкасл
18:00
БернлиНе начат
Манчестер Сити
18:00
СандерлендНе начат
Тоттенхэм
18:00
БрентфордНе начат
Лидс
20:30
ЛиверпульНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Вильярреал
16:00
ХетафеНе начат
Алавес
18:15
Реал СосьедадНе начат
Бетис
20:30
БарселонаНе начат
Атлетик
23:00
АтлетикоНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Сассуоло
17:00
ФиорентинаНе начат
Интер
20:00
КомоНе начат
Верона
22:45
АталантаНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Хайденхайм
17:30
ФрайбургНе начат
Вольфсбург
17:30
УнионНе начат
Аугсбург
17:30
БайерНе начат
Штутгарт
17:30
БаварияНе начат
Кельн
17:30
Санкт-ПаулиНе начат
РБ Лейпциг
20:30
АйнтрахтНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2025/26
Нант
19:00
ЛансНе начат
Тулуза
21:00
СтрасбургНе начат
ПСЖ
23:05
РеннНе начат

Маркиньос хотел бы сыграть в футбол на Марсе: планета красная — как и "Спартак"

Полузащитник "Спартака" Маркиньос ответил, в каком необычном месте он бы хотел сыграть в футбол.
Фото: ФК "Спартак"
"Я бы выбрал другую планету. Например, Марс. Там очень необычно, красиво, другой мир. Главное, что планета красная — как и наш "Спартак", — приводит слова Маркиньоса "Спортс".

Бразильский полузащитник в текущем сезоне выступил в 19-ти матчах за "Спартак", записав на свой счет пять голов и три результативные передачи.

В субботу, 6 декабря красно-белые на своем поле примут столичное "Динамо". Матч 18-го тура чемпионата России начнется в 16:45 по московскому времени. Предыдущая встреча команд завершилась ничьей со счетом 2:2. На данный момент "Спартак" занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России. После 17-ти туров РПЛ в активе команды 28 очков.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится