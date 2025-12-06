Маркиньос хотел бы сыграть в футбол на Марсе: планета красная — как и "Спартак"

"Я бы выбрал другую планету. Например, Марс. Там очень необычно, красиво, другой мир. Главное, что планета красная — как и наш "Спартак", — приводит слова Маркиньоса "Спортс".
Бразильский полузащитник в текущем сезоне выступил в 19-ти матчах за "Спартак", записав на свой счет пять голов и три результативные передачи.
В субботу, 6 декабря красно-белые на своем поле примут столичное "Динамо". Матч 18-го тура чемпионата России начнется в 16:45 по московскому времени. Предыдущая встреча команд завершилась ничьей со счетом 2:2. На данный момент "Спартак" занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России. После 17-ти туров РПЛ в активе команды 28 очков.
Фото: ФК "Спартак"