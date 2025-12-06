Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Ростов
0 - 0 0 0
Рубин1 тайм
Спартак
16:45
ДинамоНе начат
Зенит
19:30
АкронНе начат

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Астон Вилла
15:30
АрсеналНе начат
Эвертон
18:00
Ноттингем ФорестНе начат
Борнмут
18:00
ЧелсиНе начат
Ньюкасл
18:00
БернлиНе начат
Манчестер Сити
18:00
СандерлендНе начат
Тоттенхэм
18:00
БрентфордНе начат
Лидс
20:30
ЛиверпульНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Вильярреал
16:00
ХетафеНе начат
Алавес
18:15
Реал СосьедадНе начат
Бетис
20:30
БарселонаНе начат
Атлетик
23:00
АтлетикоНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Сассуоло
17:00
ФиорентинаНе начат
Интер
20:00
КомоНе начат
Верона
22:45
АталантаНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Хайденхайм
17:30
ФрайбургНе начат
Вольфсбург
17:30
УнионНе начат
Аугсбург
17:30
БайерНе начат
Штутгарт
17:30
БаварияНе начат
Кельн
17:30
Санкт-ПаулиНе начат
РБ Лейпциг
20:30
АйнтрахтНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2025/26
Нант
19:00
ЛансНе начат
Тулуза
21:00
СтрасбургНе начат
ПСЖ
23:05
РеннНе начат

"Ростов" – "Рубин": где и во сколько смотреть трансляцию матча

"Ростов" – "Рубин": где смотреть прямую трансляцию матча 18-го тура РПЛ.
Фото: ФК "Рубин"
Сегодня, 6 декабря, "Ростов" примет казанский "Рубином" в рамках матча 18-го тура чемпионата России. Команды сыграют в Ростове-на-Дону. Главным судьей назначен Василий Казарцев. Встречу также обслужит арбитры Кирилл Большаков, Ярослав Калиниченко и Владимир Москалев. Стартовый свисток прозвучит в 14:00 по московскому времени. Прямую трансляцию игры покажет "Матч Премьер". Интернет-портал Rusfootball.info проведет текстовую трансляцию.

В первом круге Российской Премьер-Лиги "рубин" одержал победу над "Ростовом" со счетом 1:0. На данный момент команда Джонатана Альбы располагается на 11-й строчке в турнирной таблице с 18 очками. Казанцы с 23 очками идут на седьмом месте. Лидером чемпионата является "Краснодар", набравший 37 очков за 17 туров.

