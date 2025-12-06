"Ростов" – "Рубин": где и во сколько смотреть трансляцию матча

Сегодня, 6 декабря, "Ростов" примет казанский "Рубином" в рамках матча 18-го тура чемпионата России. Команды сыграют в Ростове-на-Дону. Главным судьей назначен Василий Казарцев. Встречу также обслужит арбитры Кирилл Большаков, Ярослав Калиниченко и Владимир Москалев. Стартовый свисток прозвучит в 14:00 по московскому времени. Прямую трансляцию игры покажет "Матч Премьер". Интернет-портал Rusfootball.info проведет текстовую трансляцию.
В первом круге Российской Премьер-Лиги "рубин" одержал победу над "Ростовом" со счетом 1:0. На данный момент команда Джонатана Альбы располагается на 11-й строчке в турнирной таблице с 18 очками. Казанцы с 23 очками идут на седьмом месте. Лидером чемпионата является "Краснодар", набравший 37 очков за 17 туров.