Иван Сергеев: хотим, чтобы Гусев остался

- Мы не знаем, что будет зимой с командой. Сейчас у нас все отлично. Тренируемся, играем. Стараемся выполнять установку тренера и биться за клуб. Будем биться за клуб, все хотят, чтобы Гусев остался, - сказал Сергеев "РБ Спорт".
Сегодня, 6 декабря, московское "Динамо" на выезде сыграло вничью со столичным "Спартаком" в 18 туре чемпионата России. Забитыми мячами отметились Максим Осипенко (автогол) и Иван Сергеев.
После 18 сыгранных туров бело-голубые располагаются на 10 строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 21 баллом в своем активе.