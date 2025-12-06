Жедсон - о матче с "Динамо": хотели подарить победу болельщикам, не смогли

- Это не тот результат, которого мы ожидали. Очень хотели подарить победу болельщикам, к сожалению, не смогли. Теперь пора поднять голову и работать дальше, принести больше радости нашим болельщикам, - приводит слова Жедсона телеграмм-канал РПЛ.
Сегодня, 6 декабря, московский "Спартак" принял на своем поле столичное "Динамо" в 18 туре чемпионата России. Забитыми мячами отметились Максим Осипенко (автогол) и Иван Сергеев. Бригада арбитров также отменила два гола бело-голубых.
На данный момент "Спартак" занимает шестое место в РПЛ с 29 очками.