Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Ростов
2 - 0 2 0
РубинЗавершен
Спартак
1 - 1 1 1
ДинамоЗавершен
Зенит
2 - 0 2 0
АкронЗавершен

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Астон Вилла
2 - 1 2 1
АрсеналЗавершен
Эвертон
3 - 0 3 0
Ноттингем ФорестЗавершен
Борнмут
0 - 0 0 0
ЧелсиЗавершен
Ньюкасл
2 - 1 2 1
Бернли2 тайм
Манчестер Сити
3 - 0 3 0
СандерлендЗавершен
Тоттенхэм
2 - 0 2 0
БрентфордЗавершен
Лидс
0 - 2 0 2
Ливерпуль2 тайм

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Вильярреал
2 - 0 2 0
ХетафеЗавершен
Алавес
1 - 0 1 0
Реал СосьедадЗавершен
Бетис
1 - 5 1 5
Барселона2 тайм
Атлетик
23:00
АтлетикоНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Сассуоло
3 - 1 3 1
ФиорентинаЗавершен
Интер
4 - 0 4 0
Комо2 тайм
Верона
22:45
АталантаНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Хайденхайм
2 - 1 2 1
ФрайбургЗавершен
Вольфсбург
3 - 1 3 1
УнионЗавершен
Аугсбург
2 - 0 2 0
БайерЗавершен
Штутгарт
0 - 5 0 5
БаварияЗавершен
Кельн
1 - 1 1 1
Санкт-ПаулиЗавершен
РБ Лейпциг
6 - 0 6 0
Айнтрахт2 тайм

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2025/26
Нант
1 - 2 1 2
ЛансЗавершен
Тулуза
1 - 0 1 0
Страсбург1 тайм
ПСЖ
23:05
РеннНе начат

Жедсон - о матче с "Динамо": хотели подарить победу болельщикам, не смогли

Полузащитник "Спартака" Жедсон Фернандеш поделился эмоциями от дерби в рамках 18-го тура РПЛ с "Динамо" (1:1).
Фото: ФК "Спартак"
- Это не тот результат, которого мы ожидали. Очень хотели подарить победу болельщикам, к сожалению, не смогли. Теперь пора поднять голову и работать дальше, принести больше радости нашим болельщикам, - приводит слова Жедсона телеграмм-канал РПЛ.

Сегодня, 6 декабря, московский "Спартак" принял на своем поле столичное "Динамо" в 18 туре чемпионата России. Забитыми мячами отметились Максим Осипенко (автогол) и Иван Сергеев. Бригада арбитров также отменила два гола бело-голубых.

На данный момент "Спартак" занимает шестое место в РПЛ с 29 очками.

