"Локомотив" порадовал. Посмотрим, хватит ли им сил на вторую часть сезона. Может, усилятся. Пока команда в гонке за чемпионство", - сказал Терехин "Чемпионату".
На данный момент московский "Локомотив" находится на третьем месте в турнирной таблице чемпионата России, набрав 37 очков в 18-ти матчах. Подопечные Михаила Галактионова одержали 10 побед, 7 раз сыграли вничью и потерпели 1 поражение в лиге.
7 декабря "железнодорожники" одержали победу над "Сочи" в рамках 18-го тура РПЛ со счетом 4:2.
Экс-игрок "Локомотива" оценил выступление клуба в первой части сезона РПЛ
Бывший игрок "Локомотива" Олег Терехин положительно оценил выступление команды в первой части сезона.
Фото: ФК "Локомотив"