Лига Чемпионов УЕФА

МатчиНовости
Вильярреал
20:45
КопенгагенНе начат
Карабах
20:45
АяксНе начат
Брюгге
23:00
АрсеналНе начат
Бенфика
23:00
НаполиНе начат
Атлетик
23:00
ПСЖНе начат
Байер
23:00
НьюкаслНе начат
Реал Мадрид
23:00
Манчестер СитиНе начат
Боруссия Д
23:00
Буде-ГлимтНе начат
Ювентус
23:00
ПафосНе начат

В "Урале" прокомментировали возможный переход нападающего в ЦСКА

Президент "Урала" Григорий Иванов высказался о возможном переходе Максима Воронова в ЦСКА.
Фото: ФК "Урал"
"Я ничего не знаю о переходе Воронова в ЦСКА. Ничего не подписано, никто никуда не перешел. Спросите у тех, кто пишет об этом. С ЦСКА нет никаких переговоров", - цитирует Иванова Metaratings.

Ранее журналист Иван Карпов сообщил, что форвард екатеринбургского "Урала" Максим Воронов в зимнее трансферное окно перейдет в ЦСКА и подпишет контракт до 2030 года.

На счету 18-летнего нападающего в текущем сезоне 14 матчей в Первой Лиге в составе "шмелей" и 4 забитых мяча.

По итогам 18 сыгранных туров ЦСКА располагается на четвертой строчке в турнирной таблице РПЛ с 36 набранными очками в своем активе.

