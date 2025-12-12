Агент: может, подарю Черчесову на Новый год очки, чтобы он пригляделся к Конате

"У Черчесова было восемь матчей без побед, может, если бы играл Конате, команда бы чаще побеждала. Мохамед поехал играть за сборную Буркина-Фасо на Кубок Африки. Уверен, он себя проявит. Просто Станислав Саламович не видит его. Может, подарю ему очки на Новый год, чтобы он пригляделся", - цитирует Селюка "Матч ТВ".
Мохамед Конате перешел в грозненский "Ахмат" в летнее трансферное окно на правах свободного агента и заключил трехлетний контракт. В текущем сезоне форвард провел за грозненцев во всех турнирах 18 матчей и записал на свой счет 2 забитых мяча и 2 результативные передачи.
После 18 сыгранных туров "Ахмат" располагается на восьмой строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 22 набранными очками. Летом грозненцы объявили об отставке Александра Сторожука с поста главного тренера, его место занял Станислав Черчесов.
Футбольный агент Дмитрий Селюк, представляющий интересы форварда "Ахмата" Мохамеда Конате, высказался о малом количестве игрового времени, которое предоставляется его клиенту.
Фото: ФК "Ахмат"