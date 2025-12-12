"Я думаю, что лучшим футболистом первой части РПЛ можно назвать Кордобу. Он приносит пользу команде, забивает много голов, может самостоятельно решить эпизод. Без него "Краснодар" бы так не играл, это точно. Поведение Джона? Да, над этим нужно поработать, ведь Кордоба получает много карточек, это вредит команде", - цитирует Гладилина "РБ Спорт".
В текущем сезоне Джон Кордоба провел за "Краснодар" во всех турнирах 24 матча и отметился 12 забитыми мячами и 6 результативными передачами. Осенью колумбиец стал лучшим бомбардиром в истории клуба, а также лучшим футболистом в истории "быков" по системе "гол+пас".
После 18 сыгранных туров команда Мурада Мусаева располагается на первой строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 40 набранными очками в своем активе. По итогам прошлого сезона "быки" впервые в истории стали чемпионами Российской Премьер-Лиги, ранее петербургский "Зенит" был бессменным чемпионом страны на протяжении шести лет кряду.
Гладилин: Кордобе нужно поработать над своим поведением
Экс-игрок "Спартака" Валерий Гладилин назвал лучшего футболиста РПЛ по итогам первой части сезона.
Фото: ФК "Краснодар"