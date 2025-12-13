Матчи Скрыть

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Челси
18:00
ЭвертонНе начат
Ливерпуль
18:00
БрайтонНе начат
Бернли
20:30
ФулхэмНе начат
Арсенал
23:00
ВулверхэмптонНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Атлетико
16:00
ВаленсияНе начат
Мальорка
18:15
ЭльчеНе начат
Барселона
20:30
ОсасунаНе начат
Хетафе
23:00
ЭспаньолНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Торино
17:00
КремонезеНе начат
Парма
20:00
ЛациоНе начат
Аталанта
22:45
КальяриНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Санкт-Паули
17:30
ХайденхаймНе начат
Боруссия М
17:30
ВольфсбургНе начат
Хоффенхайм
17:30
ГамбургНе начат
Айнтрахт
17:30
АугсбургНе начат
Байер
20:30
КельнНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2025/26
Ренн
19:00
БрестНе начат
Метц
21:00
ПСЖНе начат
Париж
23:05
ТулузаНе начат

Писарев: сборной России не нужны победы "кровь из носу"

Тренер сборной России Николай Писарев ответил, каким составом будет играть национальная команда, если будет выступать на международных турнирах.
Фото: "Чемпионат"
"Мы находимся в уникальной ситуации, когда нам не нужны победы "кровь из носу". Да, все хотят выигрывать. Но мы вызываем много игроков, а потом идем на уступки клубам. У сборной есть костяк. И если нам нужна будет победа, чтобы попасть на чемпионат мира и Европы, то мы будем играть этим костяком. Многих, кого вы сейчас видите, не будет в сборной, будут играть только сильнейшие", – приводит слова Писарева "Матч ТВ".

Российские команды и клубы не принимают участия в соревнованиях под эгидой ФИФА и УЕФА по решению организация с февраля 2022 года. На данный момент национальная команда проводит только товарищеские встречи.

Осенью 2025 года сборная России провела шесть товарищеских матчей. Последние два состоялись в ноябре в Санкт-Петербурге и Сочи. Встреча с Перу завершилась ничьей с о счетом 1:1. Также команда Валерия Карпина потерпела поражение от Чили со счетом 0:2.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • -1
  • Не нравится