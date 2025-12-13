Писарев: сборной России не нужны победы "кровь из носу"

"Мы находимся в уникальной ситуации, когда нам не нужны победы "кровь из носу". Да, все хотят выигрывать. Но мы вызываем много игроков, а потом идем на уступки клубам. У сборной есть костяк. И если нам нужна будет победа, чтобы попасть на чемпионат мира и Европы, то мы будем играть этим костяком. Многих, кого вы сейчас видите, не будет в сборной, будут играть только сильнейшие", – приводит слова Писарева "Матч ТВ".
Российские команды и клубы не принимают участия в соревнованиях под эгидой ФИФА и УЕФА по решению организация с февраля 2022 года. На данный момент национальная команда проводит только товарищеские встречи.
Осенью 2025 года сборная России провела шесть товарищеских матчей. Последние два состоялись в ноябре в Санкт-Петербурге и Сочи. Встреча с Перу завершилась ничьей с о счетом 1:1. Также команда Валерия Карпина потерпела поражение от Чили со счетом 0:2.
