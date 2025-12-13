Матчи Скрыть

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Челси
18:00
ЭвертонНе начат
Ливерпуль
18:00
БрайтонНе начат
Бернли
20:30
ФулхэмНе начат
Арсенал
23:00
ВулверхэмптонНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Атлетико
16:00
ВаленсияНе начат
Мальорка
18:15
ЭльчеНе начат
Барселона
20:30
ОсасунаНе начат
Хетафе
23:00
ЭспаньолНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Торино
17:00
КремонезеНе начат
Парма
20:00
ЛациоНе начат
Аталанта
22:45
КальяриНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Санкт-Паули
17:30
ХайденхаймНе начат
Боруссия М
17:30
ВольфсбургНе начат
Хоффенхайм
17:30
ГамбургНе начат
Айнтрахт
17:30
АугсбургНе начат
Байер
20:30
КельнНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2025/26
Ренн
19:00
БрестНе начат
Метц
21:00
ПСЖНе начат
Париж
23:05
ТулузаНе начат

Алексей Миранчук отметил уровень Батракова, Кисляка и Глебова

Российский полузащитник "Атланты Юнайтед" Алексей Миранчук высказался об уровне молодых игроков сборной России Алексея Батракова, Матвея Кисляка и Кирилла Глебова.
Фото: ПФК ЦСКА
"Видно, что ребята очень талантливые. Не только по статистике, как у Батракова и Кисляка, видно и по расположению на поле, по оценке ситуации, по приёму мяча, сканированию поля. Эти моменты я увидел, правильные решения, исполнение, это всё говорит о том, что игроки очень качественные, при том, что они очень молодые", – сказал Миранчук в "Коммент.Шоу".

20-летний Алексей Батраков является полузащитником московского "Локомотива" и лидером гонки бомбардиров РПЛ с 11 голами. Матвей Кисляк выступает за ЦСКА. 20-летний полузащитник стал обладателем премии "Первая пятёрка", которая присваивается лучшему молодому игроку РПЛ по итогам года. Также в составе армейцев играет полузащитник Кирилл Глебов. Он признан одним из лучших атакующих игроков мира до 21 года по числу ускорений на 90 минут.

Алексей Миранчук провел 50 матчей за "Атланту Юнайтед", записав на свой счет 11 голов и 7 результативных передач.

