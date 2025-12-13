"Видно, что ребята очень талантливые. Не только по статистике, как у Батракова и Кисляка, видно и по расположению на поле, по оценке ситуации, по приёму мяча, сканированию поля. Эти моменты я увидел, правильные решения, исполнение, это всё говорит о том, что игроки очень качественные, при том, что они очень молодые", – сказал Миранчук в "Коммент.Шоу".
20-летний Алексей Батраков является полузащитником московского "Локомотива" и лидером гонки бомбардиров РПЛ с 11 голами. Матвей Кисляк выступает за ЦСКА. 20-летний полузащитник стал обладателем премии "Первая пятёрка", которая присваивается лучшему молодому игроку РПЛ по итогам года. Также в составе армейцев играет полузащитник Кирилл Глебов. Он признан одним из лучших атакующих игроков мира до 21 года по числу ускорений на 90 минут.
Алексей Миранчук провел 50 матчей за "Атланту Юнайтед", записав на свой счет 11 голов и 7 результативных передач.
Алексей Миранчук отметил уровень Батракова, Кисляка и Глебова
Российский полузащитник "Атланты Юнайтед" Алексей Миранчук высказался об уровне молодых игроков сборной России Алексея Батракова, Матвея Кисляка и Кирилла Глебова.
Фото: ПФК ЦСКА