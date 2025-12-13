Матчи Скрыть

Есипов назвал тройку лучших игроков первой части сезона РПЛ

Тренер-селекционер "Ротора" Валерий Есипов выделил лучших футболистов по итогам осенней части чемпионата России.
Фото: сборная России
"Батраков, Кисляк, Кирилл Глебов ярко выделяются с начала сезона. Они лучшие на данные момент игроки, это однозначно. Они показывают очень содержательный футбол, они выступают за сборную, они во многом командообразующие игроки в своих клубах. Они могут претендовать как на то, чтобы стать лучшими молодыми игроками по итогам сезона, так и лучшими в целом в РПЛ", - сказал Есипов.

В первой части сезона 2025/2026 Российской Премьер-Лиги атакующий полузащитник московского "Локомотива" Алексей Батраков провел 17 матчей, в которых отметился 11 забитыми голами и 6 результативными передачами. 20-летний хавбек возглавляет бомбардирскую гонку после 18 сыгранных туров.

20-летний полузащитник ЦСКА Матвей Кисляк сыграл в 18 матчах текущего чемпионата и записал на свой счет 4+5 по системе гол плюс пас.

Вингер "армейцев" Кирилл Глебов забил 5 мячей и отдал 2 голевые передачи в 16 проведенных встречах.

Источник: "Матч ТВ"

