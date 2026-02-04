Аргентинский клуб ведет переговоры о подписании Месси в 2027 году

Вице-президент "Ньюэллс Олд Бойз" Хуан Мануэль Медина заявил, что клуб может осуществить трансфер Лионеля Месси в клуб.

"Мы работаем над тем, чтобы Лео играл за "Ньюэллс" в первой половине 2027 года, но пока ничего больше нет.

Хуан рассказал, что клуб уже вел переговоры по поводу перехода игрока.Всё зависит от того, что мы сможем предложить с точки зрения инфраструктуры и конкурентоспособной спортивной программы. Были переговоры, идея поднималась, но решений пока нет", - сказал Медина в интервью Toda Pasion.Лионель Месси является воспитанником аргентинского клуба. На данный момент правый вингер выступает в составе "Интер Майами". Всего за клуб футболист провел 88 матчей, забил 77 голов и отдал 44 голевые передачи. Соглашение с нападающим рассчитано до конца декабря 2028 года. Трансферная стоимость игрока по версии сайта Transfermarkt составляет 15 миллионов евро.