Аргентинский клуб ведет переговоры о подписании Месси в 2027 году

Вице-президент "Ньюэллс Олд Бойз" Хуан Мануэль Медина заявил, что клуб может осуществить трансфер Лионеля Месси в клуб.
Фото: Getty Images
Хуан рассказал, что клуб уже вел переговоры по поводу перехода игрока.

"Мы работаем над тем, чтобы Лео играл за "Ньюэллс" в первой половине 2027 года, но пока ничего больше нет.
Всё зависит от того, что мы сможем предложить с точки зрения инфраструктуры и конкурентоспособной спортивной программы. Были переговоры, идея поднималась, но решений пока нет", - сказал Медина в интервью Toda Pasion.

Лионель Месси является воспитанником аргентинского клуба. На данный момент правый вингер выступает в составе "Интер Майами". Всего за клуб футболист провел 88 матчей, забил 77 голов и отдал 44 голевые передачи. Соглашение с нападающим рассчитано до конца декабря 2028 года. Трансферная стоимость игрока по версии сайта Transfermarkt составляет 15 миллионов евро.

