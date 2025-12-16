Агент Рассказова: к нему есть интерес от ряда клубов РПЛ

"К Рассказову есть интерес от ряда клубов РПЛ. Предложение от "Крыльев Советов" мы тоже получили и рассматриваем его", - сказал Мижигурскис "СЭ".
Николай Рассказов играет за самарские "Крылья Советов" с конца января 2023 года. В текущем сезоне за команду правый защитник провел 23 матча, голевыми действиями не отличился.
Соглашение с российским футболистом рассчитано до конца июня 2026 года. Трансферная стоимость 27-летнего игрока по версии сайта Transfermarkt составляет 1,5 миллиона евро.
Фото: "Чемпионат"