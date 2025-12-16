Матчи Скрыть

Георгий Щенников объявил о завершении карьеры

Бывший футболист ЦСКА и сборной России Георгий Щенников официально объявил о завершении профессиональной футбольной карьеры.
Фото: ФК ЦСКА
"Теперь можно сказать наверняка: я завершил профессиональную карьеру. Вернуться в большой футбол после такой длительной паузы, будем честны, невозможно. С теми же Матвеем Кисляком и Кириллом Глебовым у меня нет шансов тягаться", - сказал Щенников Sport24.

Георгий Щенников является воспитанником московского ЦСКА. В основной команде "армейцев" футболист играл с 2009 по 2023 год. Всего за клуб левый защитник сыграл 367 матчей, забил 10 голов и отдал 15 результативных передач. Максимальная трансферная стоимость игрока по версии сайта Transfermarkt составляла 6 миллионов евро.

В составе сборной России Щенников провел 10 игр и отдал 1 голевую передачу.

