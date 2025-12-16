Матчи Скрыть

"Большая проблема". Денисов - о возможном уходе Баринова из "Локо"

Бывший футболист "Локомотива" Виталий Денисов высказался о возможном уходе Дмитрия Баринова из клуба.
Фото: ФК "Локомотив"
"Это будет большая проблема, если он уйдет. Полноценно сразу заменить его никто не сможет. В данном случае не вижу сразу замены такому игроку, как Баринов", - сказал Денисов "Матч ТВ".

Ранее в СМИ сообщалось, что Дмитрий Баринов может перейти в ЦСКА.

Российский футболист выступает за основную команду "Локомотива" с 2015 года. В текущем сезоне опорный полузащитник провел за "железнодорожников" 24 матча, забил 3 гола и отдал 7 голевых передач. Соглашение с Бариновым действует до конца июня 2026 года.

