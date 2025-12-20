ФИФА подтвердила, что гол Аршавина Германии в 2005 году засчитан ошибочно – источник

Об этом сообщает журналист Иван Карпов. По информации источника, экс-нападающий "Зенита" Андрей Аршавин получил от организации письмо, в котором говорится, что его гол в ворота сборной Германии был засчитан ошибочно вместо Александра Кержакова.
Уточняется, что окончательное решение по ситуации должен принять Российский Футбольный Союз. Соответсвующий запрос находится на контроле у главы организации Максима Митрофанова. Как отмечается в сообщении, в случае если РФС подтвердит решение, нападающий "Акрона" Артем Дзюба потеряет статус лучшего бомбардира в истории российского футбола.
Дзюба побил рекорд по голам за национальную команду России 19 марта 2025 года. Он забил 31-й мяч во время товарищеского матча с Гренадой (5:0).
Фото: ФК "Зенит"