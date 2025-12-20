Матчи Скрыть

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Ньюкасл
15:30
ЧелсиНе начат
Вулверхэмптон
18:00
БрентфордНе начат
Манчестер Сити
18:00
Вест ХэмНе начат
Брайтон
18:00
СандерлендНе начат
Борнмут
18:00
БернлиНе начат
Тоттенхэм
20:30
ЛиверпульНе начат
Лидс
23:00
Кристал ПэласНе начат
Эвертон
23:00
АрсеналНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Овьедо
16:00
СельтаНе начат
Леванте
18:15
Реал СосьедадНе начат
Осасуна
20:30
АлавесНе начат
Реал Мадрид
23:00
СевильяНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Лацио
20:00
КремонезеНе начат
Ювентус
22:45
РомаНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Гамбург
17:30
АйнтрахтНе начат
Кельн
17:30
УнионНе начат
Штутгарт
17:30
ХоффенхаймНе начат
Вольфсбург
17:30
ФрайбургНе начат
Аугсбург
17:30
ВердерНе начат
РБ Лейпциг
20:30
БайерНе начат

ФИФА подтвердила, что гол Аршавина Германии в 2005 году засчитан ошибочно – источник

ФИФА подтвердила, что гол сборной России в ворота Германии в 2005 году забил Александр Кержаков, а не Андрей Аршавин.
Фото: ФК "Зенит"
Об этом сообщает журналист Иван Карпов. По информации источника, экс-нападающий "Зенита" Андрей Аршавин получил от организации письмо, в котором говорится, что его гол в ворота сборной Германии был засчитан ошибочно вместо Александра Кержакова.

Уточняется, что окончательное решение по ситуации должен принять Российский Футбольный Союз. Соответсвующий запрос находится на контроле у главы организации Максима Митрофанова. Как отмечается в сообщении, в случае если РФС подтвердит решение, нападающий "Акрона" Артем Дзюба потеряет статус лучшего бомбардира в истории российского футбола.

Дзюба побил рекорд по голам за национальную команду России 19 марта 2025 года. Он забил 31-й мяч во время товарищеского матча с Гренадой (5:0).

