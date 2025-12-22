"Кордоба, если говорить именно за весь год. Он большой залог успеха команды. "Краснодар" с Кордобой и без него - это две разные команды. Он внёс ключевой вклад в чемпионство "быков", - сказал Дьяков "Советскому спорту".
Джон Кордоба выступает за "Краснодар" с конца июля 2021 года. В текущем сезоне нападающий провел за "быков" 24 матча, забил 12 голов и отдал 6 результативных передач. Соглашение с колумбийским футболистом рассчитано до конца июня 2027 года. Трансферная стоимость 32-летнего форварда составляет 10 миллионов евро по версии сайта Transfermarkt.
Дьяков назвал лучшего игрока года в РПЛ
Бывший игрок "Динамо" Виталий Дьяков назвал лучшего футболиста года в РПЛ.
Фото: ФК "Краснодар"