Матчи Скрыть

Кубок Английской лиги

Новости
Арсенал
23:00
Кристал ПэласНе начат

Дьяков назвал лучшего вратаря РПЛ в 2025 году

Бывший футболист "Ростова" Виталий Дьяков назвал лучшего голкипера 2025 года.
Фото: ФК "Краснодар"
По его мнению, этот статус на данный момент по праву принадлежит вратарю "Краснодара" Станиславу Агкацеву. Дьяков отметил стабильность игры молодого голкипера, подчеркнув, что Агкацев уверенно провёл не только чемпионский сезон, но и продолжает демонстрировать высокий уровень в текущем розыгрыше чемпионата.

- Он очень стабильно провёл чемпионский сезон, и в нынешнем сезоне был хорош. Поэтому, я считаю, что Агкацев сейчас номер один, - передаёт слова Дьякова "Советский спорт".

23-летний является воспитанником действующего чемпиона России "Краснодара". В нынешнем сезоне он провёл 17 матчей во всех турнирах, в которых пропустил 11 мячей. Его команда набрала в 18 турах 40 баллов и находится на первой строчке в таблице чемпионата России.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится