По его мнению, этот статус на данный момент по праву принадлежит вратарю "Краснодара" Станиславу Агкацеву. Дьяков отметил стабильность игры молодого голкипера, подчеркнув, что Агкацев уверенно провёл не только чемпионский сезон, но и продолжает демонстрировать высокий уровень в текущем розыгрыше чемпионата.
- Он очень стабильно провёл чемпионский сезон, и в нынешнем сезоне был хорош. Поэтому, я считаю, что Агкацев сейчас номер один, - передаёт слова Дьякова "Советский спорт".
23-летний является воспитанником действующего чемпиона России "Краснодара". В нынешнем сезоне он провёл 17 матчей во всех турнирах, в которых пропустил 11 мячей. Его команда набрала в 18 турах 40 баллов и находится на первой строчке в таблице чемпионата России.
Дьяков назвал лучшего вратаря РПЛ в 2025 году
Бывший футболист "Ростова" Виталий Дьяков назвал лучшего голкипера 2025 года.
Фото: ФК "Краснодар"