Экс-игрок "Зенита": Дркушич - не потеря для клуба

Бывший игрок "Зенита" Константин Лепехин высказался о возможном уходе Вани Дркушича из клуба.
"Дркушич - это сильный и хороший защитник, но при конкуренции в "Зените" он в состав не всегда попадал. Тем более, что придёт Дивеев, шансов у Дркушича тогда вообще не будет. Сейчас "Зениту" надо выиграть чемпионат. Но, если Дркушича решили отпустить, то у него практически нет шансов попадать в состав. Поэтому от него можно избавляться. Это не потеря для "Зенита", - сказал Лепехин "Советскому спорту".

Ранее в СМИ появилась информация, что футболист может перейти в греческий ПАОК.

Ваня Дркушич стал игроком петербургского "Зенита" с августа 2024 года. В текущем сезоне защитник провел за клуб 20 матчей, результативными действиями не отличился. Соглашение с футболистом рассчитано до конца июня 2029 года, его трансферная стоимость по версии сайта Transfermarkt составляет 4 миллиона евро.

На данный момент "Зенит" занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 39 очков в 18-ти матчах.

