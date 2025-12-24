"На данный момент эту информацию не комментирую. На сегодняшний день я являюсь тренером национальной сборной России", — приводит слова Кафанова "Чемпионат".
Ранее сообщалось, что Кафанов вошел в число кандидатов на пост главного тренера "Рубина" вместо Рашида Рахимова, которого могут уволить. Кафанов тренирует вратарей сборной России с 2021 года. Ранее он уже работал на аналогичной должности в "Рубине" и "Ростове".
Рашид Рахимов является главным тренером казанской команды с апреля 2023 года. Под его руководством в текущем сезоне "Рубин" набрал 23 очка в 18-ти турах РПЛ и ушел на зимнюю паузу на седьмом месте в турнирной таблице.
Кафанов прокомментировал информацию о возможном назначении в "Рубин"
