Гендиректор "Спартака" оценил продление контракта с Зобниным

Генеральный директор "Спартака" Сергей Некрасов прокомментировал продление контракта с Романом Зобниным.
Фото: ФК "Спартак"
"Очень рад, что мы продлили соглашение с Романом. Он уже многого достиг вместе со "Спартаком" и сегодня является не просто ценным футболистом, а лидером и капитаном, чей опыт чрезвычайно важен для коллектива. Желаю Роману добиться еще множества побед с красно-белыми!", - передает слова Некрасова официальный сайт "Спартака".

Ранее стало известно, что московский клуб продлил соглашение с футболистом до 2027 года.

Роман Зобнин является игроком "Спартака" с начала июля 2016 года. Всего за клуб полузащитник провел 291 матч, забил 21 гол и отдал 19 голевых передач. Трансферная стоимость российского футболиста по версии интернет-портала Transfermarkt составляет 2,5 миллиона евро.

На данный момент "Спартак" занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 29 очков в 18-ти играх.

