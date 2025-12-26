Непомнящий назвал Дзюбу выдающимся футболистом для чемпионата России

Специалист отметил, что опытный форвард "Акрона" по-прежнему способен выступать на высоком уровне.
По словам Непомнящего, только сам Дзюба может определить, сколько еще времени он готов продолжать карьеру, однако по его игре не видно признаков скорого ухода из большого футбола.
- Он все еще не выглядит игроком, которому пора на пенсию. Дзюба - выдающийся футболист для чемпионата России. Чем дольше он будет играть, тем лучше для всех, - цитирует Непомнящего "РБ Спорт".
Непомнящий также подчеркнул, что нападающий уже давно доказал свой класс и продолжает получать удовольствие от игры.
В текущем сезоне Дзюба принял участие в 16 матчах и забил пять мячей.
Фото: ФК "Акрон"