Дюков заявил, что решение РФС остаться в УЕФА было правильным

"Три года назад мы обсуждали переход в Азию. Но ключевым моментом было решение ФИФА о нашем отстранении, снятия которого мы не получили. Спустя три года могу сказать, что переход в Азию был бы бессмысленным. Решение остаться в УЕФА было правильным", — передает слова Дюкова "Чемпионат".
Напомним, российские футбольные клубы и сборные отстранены от международных соревнований с 2022 года.
Ранее Александр Дюков выразил надежду на то, что в 2026 году отечественные команды начнут допускать до турниров ФИФА и УЕФА.
Президент Российского футбольного союза Александр Дюков прокомментировал решение организации сохранить членство в Союзе европейских ассоциаций (УЕФА).
Фото: РФС