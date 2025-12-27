Матчи Скрыть

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Ноттингем Форест
15:30
Манчестер СитиНе начат
Арсенал
18:00
БрайтонНе начат
Бернли
18:00
ЭвертонНе начат
Вест Хэм
18:00
ФулхэмНе начат
Брентфорд
18:00
БорнмутНе начат
Ливерпуль
18:00
ВулверхэмптонНе начат
Челси
20:30
Астон ВиллаНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Парма
14:30
ФиорентинаНе начат
Лечче
17:00
КомоНе начат
Торино
17:00
КальяриНе начат
Удинезе
20:00
ЛациоНе начат
Пиза
22:45
ЮвентусНе начат

Дюков заявил, что решение РФС остаться в УЕФА было правильным

Президент Российского футбольного союза Александр Дюков прокомментировал решение организации сохранить членство в Союзе европейских ассоциаций (УЕФА).
Фото: РФС
"Три года назад мы обсуждали переход в Азию. Но ключевым моментом было решение ФИФА о нашем отстранении, снятия которого мы не получили. Спустя три года могу сказать, что переход в Азию был бы бессмысленным. Решение остаться в УЕФА было правильным", — передает слова Дюкова "Чемпионат".

Напомним, российские футбольные клубы и сборные отстранены от международных соревнований с 2022 года.

Ранее Александр Дюков выразил надежду на то, что в 2026 году отечественные команды начнут допускать до турниров ФИФА и УЕФА.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 3
  • Нравится
  • -1
  • Не нравится