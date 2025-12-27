Газзаев уверен, что слова Дюкова о возвращении клубов имеют основания

Ранее глава РФС выразил надежду на то, что в 2026 году в полной мере будет обсужден допуск российских клубов и сборных до участия в турнирах ФИФА и УЕФА.
"Все мы надеемся, что в 2026 году наш спорт, и в частности футбол, полномасштабно выйдет из изоляции. Александр Валерьевич Дюков постоянно находится на контакте с руководителями УЕФА и ФИФА. Так что его слова имеют основания, и стоит ждать, что наш футбол скоро выйдет на мировую арену", — сказал Газзаев в разговоре с "Матч ТВ".
Российские футбольные клубы и сборные не принимают участия в турнирах ФИФА и УЕФА с марта 2022 года. За это время сборная России пропустила чемпионат мира 2022 года, чемпионат Европы 2024-го, два розыгрыша Лиги наций УЕФА. Также сборная не была допущена до отбора на чемпионат мира-2026 и, соответственно, не примет участия в финальной стадии турнира.
