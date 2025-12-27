Матчи Скрыть

"Он бодрячком": Дзагоев рассказал о состоянии Алдонина

Бывший полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев поделился новостями о своём экс-одноклубнике Евгении Алдонине
Фото: ПФК ЦСКА
Алдонин продолжает борьбу с онкологическим заболеванием и проходит курс лечения в Германии. Алдонину сейчас 45 лет.

В субботу в Москве прошёл благотворительный турнир по паделу, организованный в поддержку бывшего футболиста ЦСКА. Все собранные средства будут направлены на помощь Алдонину в период лечения.

Дзагоев рассказал, что недавно общался с Евгением и отметил его позитивный настрой, выразив надежду на скорейшее восстановление экс-партнёра по команде.

- Мы с Женей последний раз общались две-три недели назад. Рассказал о своём состоянии - он бодрячком. Надеюсь, всё будет хорошо, и мы увидим Евгения и на падел-кортах, и на футболе, - цитирует Дзагоева "РИА Новости".

Алдонин выступал за ЦСКА на протяжении многих лет и провёл за клуб 315 матчей, забив 13 мячей и отдав 17 голевых передач.

