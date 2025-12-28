Матчи Скрыть

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Сандерленд
17:00
ЛидсНе начат
Кристал Пэлас
19:30
ТоттенхэмНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Милан
0 - 0 0 0
Верона1 тайм
Кремонезе
17:00
НаполиНе начат
Болонья
20:00
СассуолоНе начат
Аталанта
22:45
ИнтерНе начат

Непомнящий: РФС прилагает максимум усилий, чтобы нас вернули на международную арену

Российский тренер Валерий Непомнящий отреагировал на слова главы РФС Александра Дюкова о возможном скором возвращении отечественных команд на международные соревнования.
Фото: РИА Новости
"Речь шла больше про юниорские возраста. Что бы там ни было, надежда есть. РФС прилагает максимум усилий для того, чтобы нас вернули, но думаю, что это больше вопрос политики", — приводит слова Непомнящего "Матч ТВ".

Ранее Дюков сообщил, что вопрос допуска российских клубов и сборной до международных турниров может быть рассмотрен в 2026 году. Глава РФС выразил надежду, что ФИФА и УЕФА примут положительное решение, опираясь на рекомендации МОК.

Российские футбольные клубы и национальная сборная не принимают участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА с февраля 2022 года.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • -1
  • Не нравится