"Речь шла больше про юниорские возраста. Что бы там ни было, надежда есть. РФС прилагает максимум усилий для того, чтобы нас вернули, но думаю, что это больше вопрос политики", — приводит слова Непомнящего "Матч ТВ".
Ранее Дюков сообщил, что вопрос допуска российских клубов и сборной до международных турниров может быть рассмотрен в 2026 году. Глава РФС выразил надежду, что ФИФА и УЕФА примут положительное решение, опираясь на рекомендации МОК.
Российские футбольные клубы и национальная сборная не принимают участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА с февраля 2022 года.
Непомнящий: РФС прилагает максимум усилий, чтобы нас вернули на международную арену
Российский тренер Валерий Непомнящий отреагировал на слова главы РФС Александра Дюкова о возможном скором возвращении отечественных команд на международные соревнования.
Фото: РИА Новости