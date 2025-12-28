"Не боюсь, что из-за долга "Крыльев" перед "РТ-Капитал" повторится ситуация с "Химками"? Думаю, что область выполнит свои обязательства, а проблемы клуба будут решены, - цитирует Дюкова "Чемпионат".
Напомним, ранее Дмитрий Яковлев, председатель совета директоров "Крыльев Советов", сообщил, что клуб уже погасил задолженности в размере 67 миллионов рублей. По его словам, до февраля 2026 года самарцы намерены выплатить еще 550 миллионов рублей.
По итогам первой части сезона РПЛ подопечные Магомеда Адиева набрали 17 очков в 18 турах и ушли на зимнюю паузу, находясь на 12-м месте в турнирной таблице.
В РФС высказались о долгах "Крыльев Советов"
Президент РФС Александр Дюков прокомментировал финансовые проблемы самарского клуба.
Фото: ФК "Крылья Советов"