Матчи Скрыть

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Сандерленд
1 - 1 1 1
ЛидсЗавершен
Кристал Пэлас
0 - 1 0 1
Тоттенхэм1 тайм

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Милан
3 - 0 3 0
ВеронаЗавершен
Кремонезе
0 - 2 0 2
НаполиЗавершен
Болонья
0 - 0 0 0
Сассуоло1 тайм
Аталанта
22:45
ИнтерНе начат

В РФС высказались о долгах "Крыльев Советов"

Президент РФС Александр Дюков прокомментировал финансовые проблемы самарского клуба.
Фото: ФК "Крылья Советов"
"Не боюсь, что из-за долга "Крыльев" перед "РТ-Капитал" повторится ситуация с "Химками"? Думаю, что область выполнит свои обязательства, а проблемы клуба будут решены, - цитирует Дюкова "Чемпионат".

Напомним, ранее Дмитрий Яковлев, председатель совета директоров "Крыльев Советов", сообщил, что клуб уже погасил задолженности в размере 67 миллионов рублей. По его словам, до февраля 2026 года самарцы намерены выплатить еще 550 миллионов рублей.

По итогам первой части сезона РПЛ подопечные Магомеда Адиева набрали 17 очков в 18 турах и ушли на зимнюю паузу, находясь на 12-м месте в турнирной таблице.

