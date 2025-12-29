Матчи Скрыть

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Рома
22:45
ДженоаНе начат

Макгиди прокомментировал возможное назначение Карседо в "Спартак"

Бывший футболист "Спартака" Эйден Макгиди поделился мнением о возможном назначении испанца Хуана Карлоса Карседо главным тренером красно-белых.
Фото: Getty Images
Карседо уже работал в тренерском штабе "Спартака" в 2012 году ассистентом главного тренера Унаи Эмери.

"Я помню Карседо по "Спартаку". На мой взгляд, тогда это был очень хороший тренер", — сказал Макгиди в беседе со "Спорт-Экспрессом".

С 2023 года Хуан Карседо тренирует кипрский "Пафос". "Спартак" с 11 ноября в качестве исполняющего обязанности главного тренера возглавляет Вадим Романов.

Первую часть сезона 2025/2026 "Спартак" завершил на 6-м месте турнирной таблицы Российской Премьер-Лиги с 29 очками в активе.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 3
  • Нравится
  • +1
  • Не нравится