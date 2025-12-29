Макгиди прокомментировал возможное назначение Карседо в "Спартак"

Карседо уже работал в тренерском штабе "Спартака" в 2012 году ассистентом главного тренера Унаи Эмери.
"Я помню Карседо по "Спартаку". На мой взгляд, тогда это был очень хороший тренер", — сказал Макгиди в беседе со "Спорт-Экспрессом".
С 2023 года Хуан Карседо тренирует кипрский "Пафос". "Спартак" с 11 ноября в качестве исполняющего обязанности главного тренера возглавляет Вадим Романов.
Первую часть сезона 2025/2026 "Спартак" завершил на 6-м месте турнирной таблицы Российской Премьер-Лиги с 29 очками в активе.
Бывший футболист "Спартака" Эйден Макгиди поделился мнением о возможном назначении испанца Хуана Карлоса Карседо главным тренером красно-белых.
