Чемпионат Италии. Серия А

Рома
22:45
Дженоа

Дюков сообщил, кто покинул Исполком РФС

Президент РФС Александр Дюков сообщил, кто покинул Исполком РФС.
Фото: ФК "Динамо"
"Вышел ли Дмитрий Гафин из состава исполкома РФС? Да. Дмитрий Александрович написал заявление", - приводит слова Дюкова "Матч ТВ".

Дмитрий Гафин покинул пост председателя совета директоров московского "Динамо" осенью текущего года, функционер занимал эту должность с января 2024 года. Его должность занял Александр Ивлев.

По итогам 18 сыгранных туров бело-голубые занимают десятое место в турнирной таблице РПЛ с 21 баллом в своем активе.

