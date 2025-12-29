"Вышел ли Дмитрий Гафин из состава исполкома РФС? Да. Дмитрий Александрович написал заявление", - приводит слова Дюкова "Матч ТВ".
Дмитрий Гафин покинул пост председателя совета директоров московского "Динамо" осенью текущего года, функционер занимал эту должность с января 2024 года. Его должность занял Александр Ивлев.
По итогам 18 сыгранных туров бело-голубые занимают десятое место в турнирной таблице РПЛ с 21 баллом в своем активе.
Президент РФС Александр Дюков сообщил, кто покинул Исполком РФС.
Фото: ФК "Динамо"