Непомнящий - об Облякове: хорошо, что в ЦСКА остаются такие люди

Бывший тренер "Томи" Валерий Непомнящий высказался о продлении контракта Ивана Облякова с ЦСКА.
Фото: ФК ЦСКА
"Мне кажется, всё совершенно правильно и верно! Обляков уже достаточно давно стал ключевым игроком в команде. Хорошо, что в ЦСКА остаются такие люди", - сказал Непомнящий "Чемпионату".

Ранее пресс-служба ЦСКА объявила о продлении контракта Ивана Облякова с клубом.

Российский футболист выступает в составе московского клуба с конца августа 2018 года. Всего за "армейцев" полузащитник провел 281 матч, забил 35 голов и отдал 45 голевых передач. Трансферная стоимость 27-летнего игрока по версии сайта Transfermarkt составляет 10 миллионов евро.

