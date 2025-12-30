Матчи Скрыть

Английская премьер-лига

Бернли
22:30
НьюкаслНе начат
Ноттингем Форест
22:30
ЭвертонНе начат
Челси
22:30
БорнмутНе начат
Вест Хэм
22:30
БрайтонНе начат
Манчестер Юнайтед
23:15
ВулверхэмптонНе начат
Арсенал
23:15
Астон ВиллаНе начат

Дюков назвал запрет пива на стадионах дискриминацией

Президент Российского футбольного союза Александр Дюков высказал свою позицию относительно возвращения пива на российские стадионы.
Фото: РФС
"Пиво можно купить практически везде: в театрах, кинотеатрах, парках. Но на футбольных матчах его пить запрещено. По сути, запрет пива на стадионах — это определенная дискриминация. В том, что кто-то выпьет на матче кружку пива, не вижу ничего страшного. Клубы от этого выиграют финансово", — передает слова Дюкова "Советский спорт".

Запрет на продажу пива на российских спортивных аренах действует с 1 января 2005 года. Ранее депутат Госдумы Дмитрий Свищев сообщил о том, что на недавнем совещании в правительстве принято принципиальное решение разрешить продажу пенного напитка на спортивных объектах страны.

