"Пиво можно купить практически везде: в театрах, кинотеатрах, парках. Но на футбольных матчах его пить запрещено. По сути, запрет пива на стадионах — это определенная дискриминация. В том, что кто-то выпьет на матче кружку пива, не вижу ничего страшного. Клубы от этого выиграют финансово", — передает слова Дюкова "Советский спорт".
Запрет на продажу пива на российских спортивных аренах действует с 1 января 2005 года. Ранее депутат Госдумы Дмитрий Свищев сообщил о том, что на недавнем совещании в правительстве принято принципиальное решение разрешить продажу пенного напитка на спортивных объектах страны.
Дюков назвал запрет пива на стадионах дискриминацией
Президент Российского футбольного союза Александр Дюков высказал свою позицию относительно возвращения пива на российские стадионы.
Фото: РФС